Врачи попытаются вылечить устроившего бойню на военном аэродроме Воронежа

235-й военный гарнизонный суд решил до 9 августа оставить в психбольнице на принудительное лечение рядового Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, в результате которой погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До этого срока врачи попытаются вылечить болезнь, которая мешает определить психическое состояние обвиняемого в момент совершения преступления. Макаров был переведен из СИЗО в Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер. Эксперты института судебной психиатрии имени Сербского не смогли установить вменяемость солдата.

Макаров будет лечиться до тех пор, пока медицинская комиссия не решит, что он выздоровел или хотя бы вошел в состояние ремиссии, уточнила его адвокат Ольга Зиброва. По ее словам, его могут выписать в июле или в ноябре.

Утром 9 ноября 2020 года 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость из-за замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор и ударил офицера по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Макарова задержали, когда он добирался до родных мест.