Стал известен диагноз устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника

Солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже, диагностировали психическое расстройство. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает РИА «Воронеж».

По данным постановления военного суда, у Макарова выявили тревожность, а также моторную и речевую заторможенность. Кроме того, он страдает нарушением сна. По словам медицинских экспертов, на данный момент он не способен осознавать опасность своих действий для себя и окружающих.

Уточняется, что ему необходимо принудительное психиатрическое лечение. Однако, по словам адвоката, точные сроки лечения не определены.

Ранее сообщалось, что молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») и части 4 статьи 226 («Хищение оружия») УК РФ. По словам юриста, после предъявленных обвинений Макаров отказался давать показания.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил его по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Он убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Макаров планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Злоумышленника задержали, когда он добирался до родных мест.