Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника отправят на лечение

Эксперты признали невменяемым солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, в результате которой погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

2-й Западный военный окружной суд изберет Макарову меру лечения. Для участия в предварительном заседании, которое назначено на 17 января, в Воронеж приедет окружной судья. Слушания по делу пройдут в закрытом режиме. Макарову вменяют преступления по статьям 105 («Убийство двух или более лиц и покушение на убийство»), 226 («Хищение оружия») и 166 («Угон двух автомобилей») УК РФ.

По данным следствия, утром 9 ноября 2020 года 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость из-за замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор и ударил офицера по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Макарова задержали, когда он добирался до родных мест.

21 мая 2021 года сообщалось, что Макаров был переведен из СИЗО в Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер.