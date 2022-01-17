Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника отправят на лечение

«Ъ»: экспертиза признала невменяемым рядового Макарова, убившего сослуживцев в Воронеже
Начало событий в новости Врачи попытаются вылечить устроившего бойню на военном аэродроме Воронежа

Фото: Пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда

Эксперты признали невменяемым солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, в результате которой погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

2-й Западный военный окружной суд изберет Макарову меру лечения. Для участия в предварительном заседании, которое назначено на 17 января, в Воронеж приедет окружной судья. Слушания по делу пройдут в закрытом режиме. Макарову вменяют преступления по статьям 105 («Убийство двух или более лиц и покушение на убийство»), 226 («Хищение оружия») и 166 («Угон двух автомобилей») УК РФ.

По данным следствия, утром 9 ноября 2020 года 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость из-за замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор и ударил офицера по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Макарова задержали, когда он добирался до родных мест.

21 мая 2021 года сообщалось, что Макаров был переведен из СИЗО в Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Богатейшие люди планеты стали вдвое богаче
В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией
Россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники
Беглый банкир отверг причастность к финансированию протестов в Казахстане
Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника отправят на лечение
Онищенко заявил о 70-процентной защите российской вакцины от омикрон-штамма
Неизвестные напали на вдову Градского и ограбили ее на 100 миллионов рублей
Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter