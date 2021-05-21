Песков дал характеристику Илону Маску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал характеристику основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску: он считает миллиардера незаурядным человеком. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 21 мая.

«Он человек незаурядный, человек, который живет в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас», — сказал Песков.

По его словам, важно сопоставлять визионерское мировоззрение в России и США.

Пресс-секретарь российского лидера пообщался с миллиардером по видеосвязи в ходе российского марафона «Новое знание». В частности, Песков спросил Маска, каким он видит будущее через 50 лет.

Маск ответил, что речь идет о больших переменах в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК.

Представитель Кремля также допустил возможность встречи президента Владимира Путина и основателя Tesla и SpaceX, но сейчас, по его словам, такой подготовки не ведется.