В центре Гамалеи начали изучение влияния вакцины «Спутник V» на беременных

Сотрудники научного центра имени Гамалеи начали изучение влияния прививки препаратом «Спутник V» на беременных и плод. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу разработчика вакцины.

В рамках клинических исследований зарегистрирован 21 случай беременности добровольцев со сроком от трех до восьми месяцев. Серьезных побочных эффектов от препарата у женщин не было. Ученые также анализируют данные о беременности россиянок, наступившей уже после вакцинации. Полученные результаты помогут определить, можно ли прививать женщин, ожидающих ребенка.

18 мая родилось первое поколение подопытных млекопитающих, которым вводилась вакцина во время беременности, отметили в центре. У новорожденных животных не обнаружено патологических изменений. «Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена», — уточнили в организации.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что исследования «Спутника V» на мышах и кроликах показали безопасность вакцины для репродуктивного здоровья.