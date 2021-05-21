99-летняя пенсионерка устала бездельничать и вышла на работу

Пенсионерка из Великобритании устала бездельничать на самоизоляции и вышла на прежнюю работу. Об этом сообщает Mirror.

99-летняя Берил Карр (Beryl Carr) 17 лет была волонтером в больнице лондонского района Эрлинг, однако после начала пандемии COVID-19 ей пришлось находиться на самоизоляции в течение года.

«Это были очень скучные 12 месяцев», — сказала Карр. Она также добавила, что за время пандемии общалась только со своей дочерью, а единственным «общественными мероприятиями» для женщины стали прививки от новой коронавирусной инфекции. Берил также рассказала, что, находясь дома, старалась не смотреть телевизор, а посвящала время чтению и решению кроссвордов.

До окончания пандемии волонтер-ветеран не будет работать на прежней должности кассира, однако постарается помочь персоналу больницы, чем сможет. «Замечательно, что я смогла вернуться. Я чувствую, что делаю что-то полезное, и мне очень приятно снова общаться с людьми», — поделилась впечатлениями Карр.

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