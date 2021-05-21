Восемь человек арестовали за расистские оскорбления футболиста АПЛ

Британская полиция арестовала восемь человек за расистские оскорбления корейского нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Об этом сообщает Daily Star.

Мин подвергся оскорблениям в Twitter во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» 11 апреля. Авторов сообщений удалось выявить благодаря специальному онлайн-инструменту, используемому «Юнайтед».

Отмечается, что полиция идентифицировала пользователей в тесном сотрудничестве с соцсетями и обоими клубами. Помимо восьми арестованных, еще четверых человек вызвали на допрос.

«Наша реакция доказывает, что полиция не будет мириться с расистскими преступлениями, даже если они совершаются в интернете. Такому поведению нет оправдания, и мы предпримем самые решительные меры, чтобы его искоренить», — заявил сержант Мэтт Симпсон.

В нынешнем сезоне Мин провел 36 матчей АПЛ, в которых забил забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. За тур до финиша чемпионата «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в таблице с 59 очками.