Джордж Сорос заработал на британских проблемах

Известный финансист, основатель инвестиционного фонда Quantum Джордж Сорос снова заработал на проблемах британской экономики и отдельных компаний, пишет CNBC. На этот раз пока еще потенциальную прибыль ему принесло падение акций сервиса бронирования путешествий.

Бумаги Trainline на Лондонской фондовой бирже (LSE) на момент публикации стоили 334,8 фунта за штуку, что соответствует снижению на 21,7 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. За день до этого падение составило 32 процента.

Инвесторы начали распродавать акции Trainline после того, как власти Великобритании объявили о реформе железнодорожной отрасли. К 2023 году будет создана профильная государственная компания-оператор, отвечающая в том числе за составление расписания и продажу билетов.

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Таким образом, Trainline может оказаться частично невостребованной, чего и опасаются инвесторы. Правительство в свою очередь стремится избежать повторения ситуации последних лет с частыми задержками отправления и сбоями.

Британское подразделение Soros Fund Management имеет открытую короткую позицию по акциям Trainline: фонд продал взятые в долг у брокера бумаги в расчете на дальнейшее снижение их стоимости. На данный момент акции компании составляют 0,7 процента всего портфеля фонда.

В 1992 году Сорос получил известность благодаря тому, что другой его фонд Quantum продал большое количество британских фунтов (по некоторым данным, 568 миллионов) в обмен на немецкие марки, что способствовало резкому обесценению фунта и спровоцировало резкий рост ключевой ставки Банка Англии — с 10 до 15 процентов. Кроме того, Великобритания вынуждена была покинуть Европейскую валютную систему и перейти к плавающему курсу фунта. Некоторыми наблюдателями эти события трактовались таким образом, будто Сорос и его фонд «обанкротили Банк Англии».