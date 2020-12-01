Президент Венгрии обвинил Сороса в кознях против Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на миллиардера Джорджа Сороса в новой статье, опубликованной на официальном сайте. По мнению венгерского лидера, Сорос строит козни против национальных государств Европы, стремясь сделать из ЕС новую империю и мультикультурное общество.

Статья, озаглавленная «Европа не должна подчиниться сетям Джорджа Сороса», — ответ на статью Сороса, в которой тот обвинил руководство Польши и Венгрии в коррупции и неуважении к верховенству права и призвал другие европейские страны совместно бороться с позицией польского и венгерского государств.

Орбан начал текст с обвинений в адрес Сороса: по словам политика, свое состояние тот сделал не иначе как на спекуляциях, а теперь, имея на зарплате «длинный список политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под сторонников гражданского общества», пытается лишить европейцев христианских ценностей и рассорить между собой европейские народы.

Помимо того, что Сорос сеет противостояние, он, по мнению Орбана, стремится размыть национальные идентичности европейцев и сделать Европу территорией «открытых обществ», на значительную часть состоящих из иммигрантов. Он напомнил, что часть европейских государств помнит, каково это — жить под тиранией, имея в виду страны советского блока.

Свою статью глава венгерского правительства заключил словами из заголовка. «Битва за и против новой брюссельской империи еще не завершилась. Брюссель, похоже, сдается, но многие национальные государства продолжают сопротивление. Если мы хотим сохранить нашу свободу, то Европа не должна подчиниться сетям Сороса».

В начале ноября адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани также выступил с обвинениями против Сороса: он заявил, что миллиардер спонсирует беспорядки в США через финансирование марксистских организаций.