Джордж Сорос вложит десятки миллионов в поддержку планов Байдена

Фонды «Открытое общество» миллиардера-финансиста Джорджа Сороса собираются вложить 20 миллионов долларов в кампанию по поддержке «прогрессивными» активистами реформ инфраструктуры и социальных программ, предложенных президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает издание Axios.

Сообщается, что организация таким образом намеревается вызвать отклик у других доноров Демократической партии — и в итоге привлечь десятки миллионов долларов для этой задачи. Итоговой целью называют 100 миллионов долларов. При этом представители фондов заявляют, что политика Байдена имеет широчайшую поддержку населения, но все равно нуждается в дополнительных вливаниях.

«Мы видели, как популярные реформы демонизируются заинтересованными сторонами — и мы не позволим этому случиться. (...) Правда не всегда побеждает без реальной силы, которую вкладывают в то, чтобы донести эту правду до американского народа», — заявил исполнительный директор американского отделения соросовской организации Том Перриелло.

Джорджа Сороса периодически уличают во влиянии на политику — как международную, так и внутри отдельных государств. Так, адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Сорос с помощью пожертвований различным организациям способствовал «анархии» и росту преступности в Филадельфии и других американских штатах.

В декабре 2019 года украинские политологи назвали Джорджа Сороса вторым по влиянию человеком на Украине — сразу после президента страны Владимира Зеленского. Позднее в парламенте Украины заявляли, что в партии президента есть люди, которые пользуются поддержкой миллиардера.