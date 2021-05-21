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Власти рассказали о состоянии пострадавших на очистных сооружениях в Таганроге

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Кадр: Telegram-канал DonMash

Восемь пострадавших от отравления метаном на очистных сооружениях в Таганроге находятся в больнице. Об этом заявил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, его слова приводит портал 161.ru.

По словам Кобзева, из восьми госпитализированных — пять в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Как минимум 15 сотрудников водоканала Таганрога отравились метаном на очистных сооружениях, десять из них скончались. Первоначально сообщалось о двух погибших, но затем в колодце нашли еще восемь тел, пишет 161.ru.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

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