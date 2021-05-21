Девушка разоблачила способ звезд «улучшать» свои тела на видео в бикини

Девушка разоблачила способ, который применяют знаменитости для «улучшения» своих тел на видео в откровенных нарядах. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница соцсети Виктория Гаррик (Victoria Garrick) с никнеймом victoriagarrick4 регулярно публикует видео, в которых рассказывает о здоровом образе жизни. Так, на кадрах одной из последних публикаций она засняла себя в голубом комплекте бикини, стоя боком к камере, и продемонстрировала стройную фигуру. Через несколько секунд героиня материала показала свое тело без ретуши: видно, что у девушки выпирает живот, а ягодицы на самом деле не такие подтянутые, как на отредактированных кадрах. Публикация стала вирусной и набрала почти 12 миллионов просмотров и 1,5 тысячи лайков.

Позже блогерша разместила второй ролик, где объяснила, что воспользовалась специальным видеоредактором, название которого она не раскрыла. По ее словам, звезды регулярно пользуются им, чтобы корректировать свои фигуры на видео.

Пользователи сети удивились, узнав о возможности редактировать фигуру на роликах, и принялись обсуждать это в комментариях. «Ты умеешь фотошопить видео? Теперь у меня проблемы с доверием», «Сперва я подумала, что эти кадры сняты до и после приема пищи», «Выглядит очень реалистично», «Спасибо за честность! Мне нравится твой контент», «Это невероятно», — писали они.

В апреле девушка разоблачила изменения внешности блогеров после фотошопа на своем примере. Американская визажистка и бьюти-блогерша Худа Каттан (Huda Kattan) опубликовала ролик, в котором показала свои оригинальные снимки, а затем те же самые фото после коррекции. Так, например, на первом коллаже визажистка сузила свою талию, а на втором — увеличила бедра.