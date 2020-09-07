Женщины показали жировые складки на животе и запустили флешмоб

Знаменитости начали массово публиковать видео с изъянами тела и запустили новый тренд. На размещенные в TikTok посты обратили внимание журналисты Daily Mail.

Отмечается, что смысл бодипозитивного флешмоба состоит в том, чтобы развеять иллюзию худобы в соцсетях. В начале роликов блогерши позируют в одежде с завышенной талией, демонстрируя подтянутое тело. После чего они оголяют живот и расслабляют его, чтобы показать, как он выглядит в реальной жизни.

Так, например, пользовательница Лиззи Кханг (Lizzy Khang), которую считают основательницей тренда, опубликовала видео, на котором станцевала перед камерой в кроп-топе с вздутым животом. Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 18 миллионов просмотров.

Фото опубликовано @worththejourneytoreovery

«Мое видео должно напоминать девушкам о том, что иметь животик — это нормально! Каждое тело прекрасно, в 2020-м мы больше не стыдим людей за их внешний вид», — добавила Кханг.

В флешмобе также поучаствовали и другие известные в сети блогерши, в частности Бриттани Ланкастер (Brittani Lancaster), Бруклин Уэбб (Brooklynne Webb), Сиенна Гомес (Sienna Gomez) и другие. Некоторые помимо расслабленного живота также продемонстрировали растяжки и жировые складки.

В сентябре модель показала иллюзию худобы в соцсетях на себе. Данаи Мерсер (Danae Mercer) попозировала боком к камере, демонстрируя подтянутое тело и рельефный пресс. Затем она расслабила мышцы живота, чтобы поклонники увидели, как она выглядит в реальной жизни.