Украинцы назвали самые удачные проекты Зеленского

Украинцы назвали «Большую стройку», программу развития инфраструктуры, и «Государство в смартфоне» — цифровизацию документооборота и государственных услуг — самыми удачными проектами президента Владимира Зеленского за два года его нахождения у власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая социологической группой «Рейтинг».

Так, работу по строительству новых дорог, мостов и развязок на «отлично» и «хорошо» оценили 42 процента опрошенных граждан, 30 процентов отозвались о ней негативно. Проект по созданию мобильного приложения для оплаты штрафов, налогов и получения справок понравился 40 процентам украинцев, 20 процентов придерживается обратного мнения.

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В свою очередь, освобождение пленных украинских граждан посчитали заслугой президента 38 процентов респондентов, укрепление обороноспособности страны — 30 процентов. Наиболее провальной политику Зеленского жители страны сочли в области борьбы с коррупцией: 15 процентов — положительно, 65 процентов — отрицательно, и противодействия влиянию олигархов на государство: 14 процентов — положительно, 61 процент — отрицательно.

Рейтинг главы государства по итогам двух лет правления закрепился на уровне 30,2 процента. Он остается лидером электоральных симпатий, опережая ближайшего конкурента — бывшего президента Петра Порошенко — почти на 17,5 процента.

Исследование проводилось 16–18 мая во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. В нем приняли участие 2,5 тысячи граждан старше 18 лет. Погрешность исследования, как утверждают ученые, не превышает двух процентов.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.