Американский сенатор побеспокоился за США из-за ролика про российскую армию

Сенатор штата Техас Тед Круз побеспокоился за США из-за ролика про российскую армию. Своим мнением он поделился в Twitter.

Американский политик прокомментировал видео в TikTok, в котором сравниваются вооруженные силы двух стран, и предположил, что «сознательная и избавленная от маскулинности армия» может быть не лучшей идеей.

В ролике про российских военных демонстрируются мужчины без рубашки, которые отжимаются и прыгают с парашютом. В видео, посвященном армии США, речь идет о капрале Эмме Мэлонелорд, воспитанной лесбийской парой в Сан-Франциско.

Круз никогда не служил в армии. В 2015 году он дал интервью CNBC, в котором признался, что часто обдумывал это решение. «Я всегда жалел об этом. Мне жаль, что я не провел время на службе. Это то, что я безмерно уважаю», — сказал сенатор Техаса.

Ранее журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер оценил российскую армию после визита на парад Победы в Москве 9 мая. Он назвал укрепление армии важным и эффективным внешнеполитическим козырем, мероприятия по случаю праздника — грандиозными.