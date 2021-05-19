США предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет

Журналист Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes предрек США «большие проблемы» из-за российских ракет. По его мнению, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных» баз ослабили воздушные силы США до такой степени, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.

«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — пишет обозреватель. По его мнению, американские летчики оказались в бедственном состоянии из-за того, что привыкли вести бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке. Экс считает, что американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.

В статье отмечается, что Вашингтон намерен заняться реструктуризацией воздушных сил, но будет делать это в условиях ограниченного бюджета.

Ранее американский журнал Popular Mechanics рассказал, что перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве. При этом издание уверяет, что новое оружие выступит «средством сдерживания, которое в идеале снижает вероятность конфликта».