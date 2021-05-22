В администрации президента рассказали о пользе видеоигры Dota

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о пользе компьютерных игр, в том числе видеоигры Dota. Он заявил об этом в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника, посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, компьютерные игры могут помочь приобрести важные для жизни навыки.

«Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски. Но с другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться», — отметил он.

Кириенко добавил, что Dota «по сложности интеллектуальных решений» абсолютно сопоставима с шахматами и даже имеет «большое преимущество». «Шахматы — это индивидуальная игра, а это — командная игра», — пояснил он.

«Ты еще и с детских лет поручаешься к тому, что в одиночку ты ничего не добьешься, и тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который им в жизни пригодится, просто колоссальный», — заключил Кириенко.

Ранее Кириенко заявил, что в современном мире растет ценность такого элемента, как знания. Он напомнил, что в СССР общество «Знание» имело большое влияние. При этом создали его сразу после окончания Великой Отечественной войны, когда в стране было много проблем, которые требовали незамедлительного решения.