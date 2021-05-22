ЕС обвинили в нарушении прав крымских греков

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди направила министру иностранных дел страны Никосу Дендиасу обращение, в котором пожаловалась на существующий запрет на право греков Крыма посещать свою историческую родину. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает РИА Новости.

Апатзиди заявила, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) не служит интересам всего объединения, она только добавляет проблем и правительство Греции обязано защищать права греков в европейских институтах. Она обвинила ЕС в дискриминации этнических греков, живущих на полуострове.

В письме политик ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой России в отношении Украины.

«Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно», — говорится в письме.

По словам Апатзиди, она особенно внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря, поскольку является понтийской гречанкой. «Как женщина — депутат парламента Греции родом из Понта я особо интересуюсь и внимательно слежу за развитием событий в Черноморском регионе в целом и в Крыму в частности. МЕРА25 и я лично считаем, что права человека не должны действовать a la carte (по пожеланию). В этом контексте защиты прав человека я решила задать компетентному министру вопрос о запрете на право греков Крыма посещать Грецию», — сказала Апатзиди.

Ранее греческий клуб «Друзей Крыма» обвинил ЕС в нарушении своих прав в Крыму. Из-за санкций крымские греки не могут посетить свою историческую родину.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украины, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Россия настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.