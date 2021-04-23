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ЕС обвинили в нарушении прав греков в Крыму

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Греческий клуб «Друзей Крыма» обвинил Евросоюз в нарушении своих прав в Крыму. Из-за европейских санкций крымские греки не могут посетить свою историческую родину, пишет РИА Новости.

Бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член греческой партии «Народное единство» Костас Исихос заявил, что «Друзья Крыма» уже потребовали защитить свои права от правительства Греции.

«Клуб призывает (...) остановить иррациональное отношение к нашим соотечественникам и российским грекам — гражданам Российской Федерации», — заявил Исихос. В заявлении, с которым ознакомились РИА Новости, говорится, что крымские греки имеют неотъемлемое право посетить Грецию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.

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