В США рассказали о чудовищной пушке из Китая

Китай испытывает чудовищную вращающуюся пушку Гатлинга, имеющую 20 стволов, что почти в два раза больше, чем у крупнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении армии страны, рассказывает The Drive.

Американское издание пишет, что фотографии, размещенные в китайском сегменте интернета, указывают на то, что тесты новой пушки проходили в январе, марте и апреле. Согласно The Drive, данное орудие станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Издание затрудняется назвать калибр оружия, однако предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности около 11 тысяч выстрелов в минуту.

В марте журнал Popular Mechanics написал, что разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.