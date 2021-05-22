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Россиян предупредили о ловушках ГИБДД на дорогах

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На российских дорогах встречаются ловушки ГИБДД, предупредил в беседе с журналистами URA.RU член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Он объяснил, что на некоторых участках ограничительные знаки установлены прямо перед камерами наблюдения, что провоцирует нарушение правил, так как соотечественники попросту не успевают сбросить скорость до нужного показателя. «Люди начинают тормозить, но тем не менее под камеры попадают. Получается, что это целенаправленная политика. Это ловушки-кормушки», — заявил Лысаков, добавив, что необходимость резко затормозить может спровоцировать аварию.

Парламентарий высказал мнение, что на российских трассах с хорошим покрытием и видимостью стоит увеличить разрешенную скорость, так как для этого есть все условия. Он полагает, что упомянутые «ловушки» вынуждают людей нарушать ПДД. «Делают нарушителя, чтобы сорвать как можно больше денег. Вот в чем такой глубокий и тотальный смысл взаимоотношений между гражданином и государством и роли штрафа в обеспечении якобы безопасности дорожного движения», — высказался депутат, обсуждая это явление.

Ранее Министерство юстиции России вынесло предложение автоматически списывать деньги с банковского счета за нарушения ПДД. Уточнялось, что такой способ оплаты штрафов будет действовать при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.

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