Мишустин рассказал о своем видении государства без бюрократии

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как видит государство без бюрократии. По его словам, власти намерены сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что таким образом удастся избежать необходимости в «справках, бумажных документах и личных посещениях госучреждений». «Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — считает Мишустин.

По его словам, идеальный государственный сервис должен предоставляться в проактивном режиме, «когда у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее».

В начале мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежедневный и круглосуточный доступ к государственным и муниципальным услугам к 2024 году. Согласно новому перечню поручений кабинету министров, услуги можно будет получить без личного присутствия граждан в многофункциональных центрах предоставления услуг (МФЦ).