США разрешили южнокорейским ракетам летать на любую дальность. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Джо Байден договорились об отмене руководства по использованию ракет Сеулом, передает РИА Новости.

Документ подразумевал ограничения на создание и использование ракет с дальностью полета более 800 километров.

«Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам», — заявил Мун Чжэ Ин.

Он назвал это «символической» и существенной мерой, демонстрирующей надежность альянса.

Ранее американский лидер назвал вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова своим главным приоритетом во внешней политике. Байден заявил, что осуждает последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ. Он добавил, что открыт и для дипломатии в контактах с Пхеньяном.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре 2020-го в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации: Пхеньян отказывается сокращать запасы ядерного оружия в одностороннем порядке.