Байден назвал главный приоритет во внешней политике

Президент США Джо Байден назвал вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова своим главным приоритетом во внешней политике. Об этом он заявил во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден заявил, что осуждает последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ. «Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами и будем отвечать. Если они [северокорейцы] решатся на эскалацию, мы ответим соответствующим образом», — указал президент.

Он добавил, что открыт и для дипломатии в контактах с Пхеньяном. «Я также готов к некоторой форме дипломатии, но здесь должно присутствовать условие — конечным результатом [должна стать] денуклеаризация», — подчеркнул американский лидер.

Северная Корея 24 марта запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Эти пуски стали первыми с 29 марта прошлого года. В Японии при этом указали, что снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.

Ранее в Пхеньяне обвинили США в клевете.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре 2020-го в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации: Пхеньян отказывается сокращать запасы ядерного оружия в одностороннем порядке.

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