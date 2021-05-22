В посольстве России удивились заявлениям о причастности к протестам в Колумбии

Посольство России в Боготе выразило «глубокое удивление» по поводу заявлений министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности Москвы к протестам в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

В посольстве подчеркнули, что заявления являются безосновательными, и отвергли их.

«Мы полностью отвергаем подобные заявления. Такие серьезные обвинения против нашей страны, которые мы считаем абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами, никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией», — говорится в тексте.

Представители посольства выразили глубокие соболезнования всем пострадавшим в ходе протестов, а также их семьям и близким.

Ранее министр национальной обороны Колумбии Диего Молано в интервью газетам El Mundo и El Tiempo заявил о том, что Россия причастна к протестам в Колумбии.

Ранее власти Колумбии обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в укрывательстве диссидентов. Мадуро в ответ заявил, что его страна стала жертвой преступников. Молано же подчеркнул, что если данные о Сантриче подтвердятся, «это докажет, что в Венесуэле живут наркопреступники».

Протесты в Колумбии не утихают с апреля. Волнения были вызваны планами правительства страны по реформированию в системе налогообложения и здравоохранения. Как утверждают представители правозащитных организаций, в столкновениях с полицией погибло более 40 человек.