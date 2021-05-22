Мишустин назвал конкурентные преимущества самолета МС-21

Ничего сравнимого с самолетом МС-21 («Магистральный самолет XXI века») у конкурентов России в ближайшее время не будет, заявил в ходе форума «Новое знание» премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Называя конкурентные преимущества МС-21, Мишустин указал, что его можно считать подтверждением возрождения отечественного авиапрома. «Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — добавил он, указав, что самолет проходит испытания и совсем скоро будет готов принять на борт первых пассажиров.

Акцентируя внимание на технических деталях, премьер отметил, что композитное крыло было разработано в России, при его создании используется технология вакуумной инфузии, применяемая при производстве силовой основы крыла. Он также упомянул, что специалистам в процессе были нужны импортные материалы, которые на фоне санкций перестали поступать в страну. «Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», — заключил Мишустин, добавив, что МС-21 обладает самым широким в своем классе фюзеляжем, не имеющим аналогов.

Описывая устанавливаемый на лайнер двигатель ПД-14, Мишустин уточнил, что он был создан под руководством конструктора Александра Иноземцева. Премьер-министр также заявил, что у России «самая сильная инженерная школа» и у отечественных специалистов есть все условия для воплощения их идей. В связи с этим он упомянул гранты, систему госзаказов, а также возможность сотрудничать с бизнесом.

МС-21 считается «российским ответом» европейскому Airbus A320 и американскому Boeing 737. «Ростех» завершил строительство первого воздушного судна осенью 2020 года, на него установили российский двигатель ПД-14. Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года.