Выживший на марафоне с десятками погибших в Китае описал часы до спасения

Выживший участник ультрамарафона с десятками погибших, который прошел в горах китайской провинции Ганьсу, описал то, что ему пришлось пережить до спасения. Его слова в воскресенье, 23 мая, приводит портал Tencent Sports.

По словам мужчины по имени Сяотао Чжан, еще перед началом состязаний в районе их проведения было довольно ветрено — у многих участников даже срывало головные уборы порывами ветра. При этом первые 20 километров дистанции спортсмену удалось пройти без особых сложностей. Затем погода начала резко ухудшаться: ветер усилился, пошел дождь, а затем и град.

Из-за сложных погодных условий мужчина практически не мог видеть дорогу, но пытался продолжать путь, однако ему становилось все сложнее контролировать свои движения: его конечности начали коченеть из-за холода. Чжан упал как минимум десять раз. В какой-то момент он понял, что больше не может подняться, завернулся в изоляционное одеяло, которое должно было быть с собой у каждого участника марафона, и потерял сознание.

Спустя примерно два с половина часа мужчину обнаружил проходивший мимо пастух. Он перетащил спортсмена в укрытие, где уже находились несколько других участников марафона, снял с него мокрую одежду и развел рядом костер. Чжан пришел в себя только через час. Еще через некоторое время ему вместе с другими участниками удалось спуститься с горы.

Ранее стало известно, что число погибших во время китайского ультрамарафона выросло до 21 человека. Среди жертв стихии оказался и национальный рекордсмен Лян Цзин.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром в субботу, 22 мая, возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания в районе резко изменилась погода: поднялся ураганный ветер, на участников обрушился град и холодный дождь. Температура опустилась до нуля градусов. В результате забег пришлось остановить, из 172 участников 151 удалось сразу эвакуировать.

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