Среди погибших на ультрамарафоне в Китае оказался национальный рекордсмен Лян Цзин. Об этом сообщает Sina.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 21.

В 2014 году Цзин первым в стране пробежал 12-часовой ультрамарафон. За это время он смог преодолеть 149,5 километра. Через четыре года он побил собственное достижение, пробежав за 12 часов 151,2 километра.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром в субботу, 22 мая, возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания в районе резко изменилась погода: поднялся ураганный ветер, на участников обрушился град и холодный дождь. Температура опустилась до нуля градусов. В результате забег пришлось остановить, из 172 участников 151 удалось сразу эвакуировать.