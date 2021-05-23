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В США обнаружили «открытых расистов» в правительстве Израиля

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Берни Сандерс
Берни Сандерс
Фото: POOL / Reuters

Американский сенатор Берни Сандерс обнаружил «открытых расистов» в правительстве Израиля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Сандерс отметил, что с годами правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху стало ультраправым крылом. По его словам, ситуация на данный момент очень сложная и становится все хуже.

Парламентарий также подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС является террористической группировкой. США должны выступать против ХАМАС, но при этом их задача состоит не в том, чтобы просто все больше и больше помогать Израилю в военном плане, резюмировал он.

Ранее 21 мая Берни Сандерс направил в Конгресс США резолюцию с требованием запретить администрации президента Джо Байдена продавать Израилю оружие на 735 миллионов долларов.

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Transcript: Senator Bernie Sanders on "Face the Nation,"
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