Эксперт раскрыла способ подобрать размер бюстгальтера в домашних условиях

Специалистка раскрыла способ подобрать идеальный размер бюстгальтера в домашних условиях. Материал появился на сайте издания Daily Mail.

Основательница бренда нижнего белья The Luxe Nude Ойинда Акано (Oyinda Akano) объяснила, что для самостоятельного измерения параметров тела понадобится сантиметровая лента, ручка и бумага.

Согласно материалу, чтобы подобрать идеальную длину пояса белья необходимо вычислить обхват под грудью. «Оберните ленту вокруг тела и запишите ваш обхват», — сказала предпринимательница. Затем, по ее словам, необходимо округлить получившийся результат до числа, кратного пяти. Так, если обхват груди равен 73 сантиметрам, то размер пояса составляет 75 сантиметров.

По информации издания, следующим шагом является определение размера чашки бюстгальтера. «Измерьте обхват груди по выступающим точкам на уровне сосков, — пояснила Акано. После чего вычтите из этого числа обхват вашей груди и сравните полученную разницу с таблицей — таким образом вы узнаете размер своей чашки».

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В то же время блогерша Кейти Томас (Katie Thomas) порекомендовала читателям знать свой так называемый «сестринский» размер бюстгальтера — модели имеют одинаковый объем чашки, однако различаются в обхвате пояса. Например, если девушка обычно носит белье размера 34DD, то ей также могут подойти бюстгальтеры размеров 32E, 36D или 38C.

В декабре 2020 года модная блогерша Ясмин показала способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась. В видео она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.