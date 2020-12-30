Продавщица Victoria's Secret раскрыла секрет правильного выбора размера белья

Бывшая сотрудница магазина нижнего белья раскрыла секреты правильного подбора размера бюстгальтера. На ролики, опубликованные в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Британка Дэлин (Daelyn) поделилась с подписчиками советами, которые она узнала во время пятилетней работы консультантом в сети Victoria's Secret. Так, например, она объяснила, что покупательницам необходимо не только правильно сделать замеры, но и знать форму своего бюста. По ее словам, одной и той же женщине для каждого типа бюстгальтера требуется подбирать разные размеры.

Кроме того, по словам Дэлин, если значения обхвата под грудью уменьшаются, то изменяется и размер чашки. «У девушки с размером 32D объем чашки будет значительно отличаться от объема чашки той, кто носит 36D, несмотря на то, что они обе покупают белье размера D», — пояснила она.

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Вдобавок британка порекомендовала подписчикам знать свой так называемый «сестринский» размер бюстгальтера — модели имеют одинаковый объем чашки, однако различаются в обхвате пояса. Так, например, если девушка обычно носит белье размера 32D, то ей также могут подойти бюстгальтеры размеров 34C или 30DD.

Помимо этого, консультант посоветовала во время примерки застегивать белье на самый последний крючок, поскольку при регулярной носке бюстгальтер имеет свойство растягиваться. «Если вы покупаете бюстгальтер, который вам нужно застегивать плотно, скорее всего, он не прослужит вам очень долго», — заключила Дэлин.

Ранее в декабре блогерша Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась. В ролике она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.