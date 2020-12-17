Эксперт раскрыла способ Кейт Миддлтон прятать нижнее белье под одеждой

Преподаватель и эксперт по этикету раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее высказывания приводит The Sun.

Поскольку нижнее белье и бюстгальтеры считаются предметами интимной одежды, для членов королевской семьи неприемлемо выставлять их на обозрение.

Так, по словам Мики Мейер (Myka Meier), существует два способа спрятать швы и лямки под облегающим нарядом, которые использует герцогиня. «Один из них — бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант — это корректирующее белье без бретелек, которое представляет собой цельное изделие», — объяснила эксперт, подчеркнув, что подобные комплекты нужно подбирать в тон своей кожи.

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Кроме того, Мейер добавила, что представители королевской семьи, в частности Миддлтон, Меган Маркл и Елизавета II, периодически используют утяжелители для подолов своих платьев, чтобы юбки не поднимались на ветру.

Ранее в декабре Кейт Миддлтон впервые появилась на красной дорожке вместе с мужем и тремя детьми. Семья посетила спектакль в театре Palladium в Лондоне. Герцогиня вышла в свет в платье длины миди бренда Alessandra Rich с принтом в виде белых лепестков. Она также надела черные туфли на каблуках.