Больной раком телеведущий вернулся в эфир и рассказал об опасном лечении

Британский телеведущий Билл Тернбулл (Bill Turnbull), у которого в 2017 году диагностировали рак простаты, вернулся в эфир утреннего шоу Good Morning Britain. В ходе программы 65-летний больной рассказал о новом лечении, сообщает The Mirror.

По словам Тернбулла, врачи вводили ему радиоактивный изотоп каждые шесть недель. После этой процедуры ведущий был опасен для окружающих, поэтому ему приходилось временно изолироваться от семьи и спать в отдельной комнате на протяжении трех дней. Кроме того, ему запрещалось контактировать с маленькими детьми и беременными женщинами целых шесть дней после терапии.

Присутствующий в студии доктор Хиллари Джонс (Hilary Jones) прокомментировал слова коллеги-ведущего. Он сказал, что новый метод лечения «очень интересен», потому что сочетает в себе синтетический гормон с радионуклидом (радиоактивным атомом).

«Вам делают эту инъекцию путем внутривенной инфузии много раз каждые четыре-восемь недель… это уменьшает ваши симптомы, увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество. Вы понимаете, что это терпимо, хотя вы немного радиоактивны после дозы, и вам нужно держаться подальше от беременных и детей. Но похоже, что все идет хорошо», — заключил Джонс.

В 2020 году Тернбулл говорил в интервью журналистам, что спокоен по поводу перспективы возможной скорой смерти. Он отмечал, что много думал о своей жизни после того, как узнал диагноз.