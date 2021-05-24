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Сотни собак вышли на протест против принудительной стерилизации

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Фото: Yorgos Karahalis / Reuters

В Греции сотни собак и их владельцев вышли на акцию протеста против принудительной стерилизации. Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие считают, что любительское разведение питомцев — это «основа любви к собакам». Некоторые из собравшихся у здания греческого парламента также были охотниками и выступали против введенного из-за пандемии запрета на охоту.

Митинг прошел мирно, после скандирования лозунгов и нескольких выступлений участники протеста спокойно разошлись.

Законопроект пока находится на стадии обсуждений, после чего будет направлен в парламент. Цель законопроекта — прекращение практики любительского разведения собак частными лицами, не являющимися специалистами. По словам автора документа, некоторые заводчики нередко прибегают к жестокому обращению с животными: самок заставляют постоянно размножаться ради выгоды, а когда она становит непригодной для разведения — выбрасывают на улицу.

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