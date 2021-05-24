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Россияне толпой накинулись на пьяного водителя и закидали камнями его машину

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Жители города Вятские Поляны в Кировской области толпой накинулись на пьяного водителя после ДТП и закидали камнями его машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

На опубликованных агентством кадрах видно, как местные жители кидают камни в уезжающий с места аварии автомобиль, в то время как на дороге лежат сбитые им люди.

«Посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же заведения, в результате чего травмированы четыре человека. В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине были нанесены повреждения находящимися около кафе гражданами», — сообщили агентству в МВД.

На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы 17-летний молодой человек устроил ДТП с четырьмя пешеходами, двое из которых были несовершеннолетними. Момент аварии попал на видео.

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