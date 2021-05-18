Момент наезда 17-летнего москвича на людей попал на видео

Момент аварии с участием 17-летнего водителя, сбившего четырех человек в Москве, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как молодой человек едет по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы и не справляется с управлением, из-за чего уходит на «Жигулях» в занос. На высокой скорости юный водитель наезжает на четырех пешеходов и врезается в здание.

Инцидент произошел днем, 18 мая, на юго-востоке столицы. 17-летний молодой человек устроил ДТП с четырьмя пешеходами, из которых двое пострадавших были несовершеннолетними. По предварительным данным, у водителя не было прав.

«Молодой человек обучается на первом курсе экономике и бухгалтерскому учету в Московском финансово-юридическом университете с удовлетворительной успеваемостью. Методист вуза отметила, что молодой человек нерегулярно посещает пары, с ним и его родителями нередко проводились профилактические беседы», — уточняет Telegram-канал «Плохие новости».

Как отмечает телеканал «Москва 24» со ссылкой на юриста, молодому человеку может грозить ответственность сразу по нескольким статьям: за управление автомобилем без водительских прав и за ДТП в зависимости от его последствий. Если одному из пострадавших врачи диагностируют причинение тяжкого вреда здоровью, то подростку может грозить до двух лет лишения свободы, поскольку 17-летний студент уже достиг возраста привлечения и может нести административную и уголовную ответственность.