В Москве 17-летний водитель без прав сбил четырех человек на тротуаре

17-летний подросток за рулем ВАЗа не справился с управлением и сбил четырех человек на тротуаре в Москве. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. В прокуратуре уточнили, что среди пострадавших были двое несовершеннолетних. На месте ДТП работает заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа города Михаил Сухарев.

Департамент транспорта Москвы уточнил в своем Telegram-канале, что у 17-летнего водителя не было прав.

Ранее сообщалось, что в городе Тосно под Санкт-Петербургом россиянка на автомобиле Audi сбила двух несовершеннолетних девушек.