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Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео

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В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода на улице Шаврова и попал на видео. Ролик инцидента в субботу, 16 января, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как после столкновения на перекрестке с внедорожником, водитель седана теряет управление и машина сносит сначала дорожный знак, а затем и людей, которые ждали зеленого сигнала светофора у пешеходного перехода. В результате машина сбила трех человек. Одна женщина пострадала, ее доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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