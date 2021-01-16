Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода на улице Шаврова и попал на видео. Ролик инцидента в субботу, 16 января, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как после столкновения на перекрестке с внедорожником, водитель седана теряет управление и машина сносит сначала дорожный знак, а затем и людей, которые ждали зеленого сигнала светофора у пешеходного перехода. В результате машина сбила трех человек. Одна женщина пострадала, ее доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести.

По факту случившегося полиция проводит проверку.