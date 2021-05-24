Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам

Мальчик из американского штата Индиана нашел спрятанный в новом автомобиле родителей конверт с крупной денежной суммой. Об этом сообщает издание New York Post.

Девятилетний Лэндон Мелвин (Landon Melvin) решил помыть Chevrolet Suburban, который его родители приобрели в сентябре. Под ковриком ребенок нашел конверт с деньгами.

Мальчик сообщил о находке отцу. Тот отнесся к этой новости скептически, так как предположил, что в конверте лежат документы. Он был в шоке, когда заглянул внутрь и увидел купюры. В конверте было пять тысяч долларов (367,6 тысячи рублей).

Семья связалась с прежними владельцами автомобиля и вернула им деньги.

В качестве награды за находку бывшие владельцы автомобиля подарили мальчику тысячу долларов (73,5 тысячи рублей). «Я раздумываю над тем, что можно купить на эти деньги», — отметил Лэндон.

Ранее сообщалось, что на Тайване работник рассортировывал одежду, сданную горожанами на благотворительность, и нашел несколько красных конвертов с деньгами. Он решил вернуть незнакомцам заначку.