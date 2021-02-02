Мужчина нашел в старой одежде незнакомцев 769 тысяч рублей и вернул их

На Тайване работник рассортировывал одежду, сданную горожанами на благотворительность, и нашел несколько красных конвертов с деньгами. По данным газеты Taiwan News, мужчина решил вернуть незнакомцам заначку.

25 января 28-летний Хуан Чи-лунь распределял вещи, собранные для нуждающихся, и обнаружил среди одежды 284 тысячи новых тайваньских долларов (769,6 тысячи рублей). Мужчина сразу сообщил о находке начальнику, который передал мешок с вещами и хранившимися там деньгами в полицию. Патрульные нашли среди одежды документы 72-летней хозяйки денег по фамилии Чжоу.

Оказалось, муж Чжоу не знал, что в старых вещах лежат конверты с наличными средствами, и сдал одежду. Жена объяснила, что откладывала эти деньги на пенсию и свадебный подарок для дочери. В знак благодарности за возвращение заначки Чжоу принесла Чи-луню и его коллегам корзину яблок.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Новый Южный Уэльс обнаружил на пляже потерянный 25 лет назад кошелек. Внутри лежали просроченные банковские карты и пять австралийских долларов. Он сообщил о находке в Facebook.

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