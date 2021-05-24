Карпов заявил об уничтожении шахмат при Горбачеве

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил об уничтожении шахмат при власти бывшего президента СССР Михаиле Горбачеве. Его слова приводит RT.

«Тогда стали рушиться все системы, в том числе спортивные. Шахматную российскую школу в те годы просто уничтожили, как и многое другое. Мы потеряли доминацию в шахматном мире», — заявил Карпов. Он добавил, что в то время было потеряно два поколения игроков и связь между поколениями, из-за чего начали возникать проблемы с тренерами.

В июле прошлого года Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов. По его мнению, африканским странам не хватало ресурсов и уровня общеобразовательной системы, чтобы создать целую отрасль.

Карпов — 12-й чемпион мира по шахматам. Спортсмен удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1975 по 1985 год. Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, а с марта 1990-го по декабрь 1991-го был президентом СССР.