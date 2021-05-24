Суд вынес приговор убийце девятилетней россиянки

Суд приговорил Павла Суркова к пожизненному лишению свободы за убийство девятилетней девочки в поселке Неклюдово Нижегородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили 25 сентября прошлого года. Следователи установили, что к смерти девочки причастен 34-летний сожитель ее матери. В тот же день преступника задержали.

Ранее мужчина имел судимости за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений. Отмечалось, что Суркова также подозревают в убийстве женщины, которую нашли с черепно-лицевой травмой в том же районе области. После расставания с матерью погибшей девочки, Сурков угрожал бывшей возлюбленной расправой.