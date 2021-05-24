Модель с гигантской ногой прославилась в сети и рассказала о травле окружающих

Жительница американского штата Теннесси стала популярной в соцсетях и рассказала о травле со стороны окружающих из-за своего внешнего вида. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 23-летняя Махогани Гетер (Mahogany Geter) родилась с лимфостазом — отеком мягких тканей, проявляющимся в виде увеличения объема пораженной части тела. В ее левой ноге, вес которой составляет 45 килограммов, накапливается жидкость.

Каждый день американка ходит на массаж, физиотерапию и делает компрессионные повязки. Помимо этого, ей приходится пить много воды, чтобы непрерывно очищать свой организм, избегать алкоголя и соленой пищи.

Девушка призналась, что издевательства над ее внешностью начались уже в детстве. «Говорили, что мне нужно ампутировать ногу, чтобы я выглядела лучше. Какой-то мужчина сказал, что она похожа на рулет с ветчиной, а в школе все называли меня деформированной. Мне было очень трудно справляться со всеми этими оскорблениями», — сказала американка.

По словам Гетер, с возрастом ей стало проще принимать себя и свою внешность. «Благодаря поддержке от людей с таким же заболеванием и моей мамы стало понятно, насколько я сильная и красивая не только снаружи, но и внутри. Я осознала, что буду стараться делать все возможное, чтобы вдохновить других людей принять себя и увидеть, насколько они прекрасны», — заявила девушка.

В скором времени американка стала моделью и прославилась в соцсетях. На данный момент на ее Instagram подписаны 8,5 тысячи человек. «В интернете я встретила множество хороших и добрых людей. Они поддерживают меня и помогают чувствовать себя нормальной — такой же, как все остальные», — подчеркнула она.

Гетер заверила, что сделает все для того, чтобы стать еще более популярным блогером. «Если я когда-нибудь добьюсь успеха, то куплю маме дом и буду заботиться о своей семье. Я сделаю все возможное, чтобы повысить осведомленность общества о лимфостазе. И отблагодарю всех, кто когда-либо проявлял ко мне доброту!» — заключила девушка.

Ранее в мае ребенок с синдромом Дауна стал моделью модного бренда. 4-летняя Мали Эванс (Mali Evans) стала героиней новой рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда. На одном из снимков девочку запечатлели в бело-желтой рубашке в клетку с объемными короткими рукавами и джинсовом комбинезоне. Волосы Эванс были заплетены в две косички.