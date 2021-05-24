Ивангай стал лицом культовой компьютерной игры Lineage 2

Русскоязычный блогер украинского происхождения Иван Рудской, прославившийся в интернете под псевдонимом Ивангай, стал лицом обновленной версии культовой многопользовательской компьютерной игры (MMORPG) Lineage 2 Essence. Об этом сообщает компания по работе с инфлюенсерами Yoola в своем пресс-релизе.

В рамках сотрудничества с компанией-издателем игры «Иннова» Ивангай опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором поделился подробностями обновленной версии игры с приставкой Essence в названии. Организаторы коллаборации отметили, что выбрали Рудского неслучайно: он с детства играет в Lineage 2 и даже набил на руке татуировку, посвященную одному из его любимейших MMORPG-проектов.

По данным Yoola, рекламная кампания оказалась удачной, и уже в первый день после публикации ролика количество новых регистраций в игре превзошло установленные KPI, а в течение всей недели в Lineage 2 Essence регистрировались в полтора раза больше игроков, чем обычно. Кроме того, у обновленной версии игры на 42 процента увеличился поисковый трафик. Около четверти пришедших от Ивангая игроков достигли минимум 50 уровня, а половина из них зарегистрировались на том же сервере, что и блогер.

Подписчики Ивангая тепло приняли ролик, посвященный новой версии культовой игры. За месяц видео посмотрели более полутора миллиона раз, при этом оно получило около 256 тысяч лайков.