Британцев оштрафуют на полмиллиона рублей за вождение в неподобающей одежде

Власти Великобритании ввели систему штрафов за вождение в неподобающей одежде. Соответствующая информация появилась на портале Manchester Evening News.

Согласно новому закону, жители страны, чей внешний вид не будет соответствовать правилам при проверке на дороге, обязуются заплатить штраф в размере ста фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей) за неосторожное вождение. В случае, если дело будет передано в суд, нарушитель рискует отдать пять тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей) и лишиться водительского удостоверения.

По информации издания, в список запрещенной за рулем одежды включили: юбки и платья с длинным подолом, мешковатые джинсы, пляжные сланцы, туфли на каблуках, ботинки с массивной подошвой и солнечные очки. По мнению властей, перечисленные вещи мешают водителю своевременно нажимать педали газа и тормоза для маневра и ограничивают его видение, создавая угрозу аварийной ситуации.

Кроме того, отмечается, что стоимость страховки также резко возрастет, если водитель попал в ДТП в неподходящей одежде.

В октябре 2020 года австралийка пожаловалась на охранника, который агрессивно выгнал ее из бассейна из-за неподобающего, по его мнению, купальника. Женщина рассказала, что инцидент произошел на территории жилого комплекса, аренда которого обходится ей в 600 долларов в неделю. Она загорала в купальнике люксового бренда Calvin Klein, когда к ней подошел работник секьюрити и попросил покинуть шезлонг, поскольку ее наряд не соответствовал правилам дресс-кода зоны отдыха.