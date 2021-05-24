Онищенко оценил прогноз главы ВОЗ о появлении нового смертоносного вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сказал прописную истину, предупредив человечество о появлении нового смертоносного вируса. Так его прогноз в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По словам Онищенко, человечеству придется жить с инфекциями и периодически они будут беспокоить людей, поэтому говорить о смертоносном вирусе можно только на основании реальных фактов и характеристик.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предрек миру появление нового смертоносного вируса. По его словам, человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией, и, согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который будет еще заразнее и смертоноснее нынешнего. Гебрейесус также призвал государства к международной солидарности, всеобщей вовлеченности и налаженному обмену информацией.