Онищенко оценил прогноз главы ВОЗ о появлении нового смертоносного вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сказал прописную истину, предупредив человечество о появлении нового смертоносного вируса. Так его прогноз в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, человечеству придется жить с инфекциями и периодически они будут беспокоить людей, поэтому говорить о смертоносном вирусе можно только на основании реальных фактов и характеристик.

Я бы хотел главе ВОЗ посоветовать поменьше заниматься устрашением. У нас за последние лет, наверное, десять в разных концах мира проявлялись достаточно серьезные вирусы и заболевания. Эбола была, был свиной грипп, грипп с высокой степенью летальности. Нет ничего нового в том, что появляются разной степени заболевания. Просто так декларировать это — неэтично. Геннадий Онищенко

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предрек миру появление нового смертоносного вируса. По его словам, человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией, и, согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который будет еще заразнее и смертоноснее нынешнего. Гебрейесус также призвал государства к международной солидарности, всеобщей вовлеченности и налаженному обмену информацией.