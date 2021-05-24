Глава ВОЗ назвал число умерших во время пандемии медработников

За время пандемии по всему миру скончались по меньшей мере 115 тысяч медработников. Такими данными поделился в ходе выступления на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

Глава Всемирной организации здравоохранения заметил, что пока отчетность неполная — данный показатель лишь минимум, который удалось подсчитать.

Огласив данные, Гебрейесус призвал вакцинировать 10 процентов населения каждой страны к сентябрю и 30 процентов — к концу года. Для достижения намеченных показателей, подчеркнул он, нужно привить 250 миллионов жителей бедных стран. «Это медработники и группы риска. Это минимум, который мы должны обеспечить», — заявил глава ВОЗ.

Вместе с тем он обратил внимание на скандальную ситуацию с распределением вакцин, подчеркнув, что это замедляет борьбу с вирусом. Гебрейесус указал, что сейчас число выявленных случаев COVID-19 превысило все показатели за весь прошедший год, и все идет к тому, что в ближайшее время число умерших превысит число, зафиксированное в 2020-м году.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения стартовала в онлайн-формате 24 мая и продлится до 1 июня. Главное внимание участники ассамблеи уделят борьбе с коронавирусом и избеганию потенциально опасных чрезвычайных ситуаций.

Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов предупредил о росте смертности при гриппе на фоне коронавируса. По его данным, заразившиеся одновременно гриппом и COVID-19 умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией.