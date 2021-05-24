На пляжной вечеринке задержали почти 150 человек

Видео с приглашением на вечеринку по случаю дня рождения, ставшее вирусным в TikTok, привело к задержанию свыше сотни человек. Как сообщает ABC News, вечером 22 мая сотни людей пришли на шумное празднование в Хантингтон-Бич в США. Полиция объявила собрание незаконным и арестовала почти 150 человек после того, как они отказались разойтись.

Ролик с приглашением на вечеринку под названием Adrian's Kickback разместил пользователь adrian.lopez517. Видео набрало свыше 203 миллионов просмотров. В настоящее время оно удалено.

По словам лейтенанта Брайана Смита, по меньшей мере 400 человек пришли на предварительную вечеринку вечером 21 мая. Когда толпа начала запускать фейерверки, офицеры объявили собрание незаконным, а участники вечеринки разбежались. В тот день в правоохранительных органах отметили, что отслеживают сообщения о массовых мероприятиях в соцсетях и напомнили, что участники должны соблюдать установленные правила, в том числе не употреблять алкоголь и наркотики на пляже, и не запускать фейерверки.

Однако 22 мая количество гостей на празднике превысило 2500 человек. Они собрались на пляже, прежде чем направиться в центр города. Среди арестованных 121 взрослый и 28 несовершеннолетних. Их обвиняют в вандализме, незаконном запуске фейерверков и нарушении комендантского часа, сообщила пресс-секретарь местной полиции Дженнифер Кэри.

В марте полиция с бойцами «Грома» пресекла вечеринку в элитном жилом комплексе на западе Москвы. На мероприятии присутствовали около 50 гостей, было много алкоголя и кальяны. Судя по опубликованным в Сети видео, участники вечеринки отмечали день рождения одного из присутствующих. Прибывшие на место офицеры также нашли пять свертков с кокаином. У одного из гостей при обыске изъяли марихуану.