В Москве накрыли элитную вечеринку по QR-кодам с кокаином и стриптизершами

В элитном жилом комплексе в Москве полиция с бойцами «Грома» накрыла вечеринку с полусотней гостей, стриптизершами и кокаином. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

Попасть на мероприятие можно было только по QR-кодам, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. На опубликованных кадрах оперативной съемки силовики врываются в квартиру на Мосфильмовской улице и начинают обыск. На мероприятии было много алкоголя и кальяны, повсюду были разбросаны свернутые в трубочку купюры разного номинала. Праздничный антураж также создавали неоновый свет, барная стойка и диджейский пульт. На видео также можно заметить как минимум одну большую кровать и несколько диванов, на которые усадили стриптизерш в париках.

Судя по торту со свечками и числом 28, можно предположить, что молодые праздновали День рождения, однако мужчина из соседней квартиры рассказал, что подобные вечеринки хозяева квартиры устраивают регулярно. В квартире нашли пять свертков с кокаином. У одного из гостей при обыске изъяли марихуану.

В итоге полицейские опросили хозяйку квартиры и отправили на медицинское освидетельствование некоторых гостей.