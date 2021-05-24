Фото пропавшей принцессы Латифы появилось в Сети

В сети появились два изображения женщины, похожей на пропавшую принцессу Латифу, которую, считается, удерживает против ее воли собственная семья. Фотографии появились после того, как ООН потребовала предоставить убедительные доказательства, что дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума жива, передает The Guardian.

На одном из изображений, опубликованном в Instagram Шионед Тейлор, видно трех женщин, сидящих около кинотеатра в торговом центре Дубая. На заднем плане видна реклама фильма, выпущенного в Дубае 13 мая.

Как отмечает издание, в случае подтверждения личности, это станет первым за три года снимком арабской принцессы на публике. При этом появление фотографий нельзя назвать случайностью: в феврале 2021 года в распоряжении «Би-би-си» оказалась видеозапись, на которой Латифа рассказывает о своем положении. По ее словам, ее против воли держат взаперти на вилле с зарешеченными окнами и она опасается за свою жизнь. Кроме того, как заявил правозащитник Дэвид Хэй, один из руководителей международной кампании «Освободить Латифу», публикация фотографий также связана с другими важными событиями вокруг ситуации с Латифой. О каких именно событиях речь не уточняется.

В 2018 году дочь эмира Дубая предприняла попытку вырваться из-под контроля отца. Девушка села на яхту, чтобы переплыть Индийский океан, однако побег закончился неудачно: в результате совместного рейда спецслужб Индии и ОАЭ силовики вернули ее в Дубай. Латифа и ее правозащитники утверждают, что с тех пор принцессу держат взаперти по приказу правителя Дубая. Сам шейх и власти ОАЭ отвергают эти обвинения.



