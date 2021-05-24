Мир
 
Последние новости
В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил
Женщина решила помочь другу и разбогатела на 18 миллионов рублей
Индия побила новый рекорд по смертности от коронавируса
Москвичам дали прогноз погоды на первый день лета 
Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
Фанаты не узнали похудевшую дочь Оззи Осборна на новом фото
Назвавший Кадырова шайтаном блогер заявил о нашедших его «нежелательных товарищах»
Девушка запретила подруге продавать интимные фото и объяснилась
Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию
Новости партнеров

Фото пропавшей принцессы Латифы появилось в Сети

Перейти в «Мою Ленту»
Принцесса Латифа (в центре)
Принцесса Латифа (в центре)
Фото: Sioned Taylor / via Reuters

В сети появились два изображения женщины, похожей на пропавшую принцессу Латифу, которую, считается, удерживает против ее воли собственная семья. Фотографии появились после того, как ООН потребовала предоставить убедительные доказательства, что дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума жива, передает The Guardian.

На одном из изображений, опубликованном в Instagram Шионед Тейлор, видно трех женщин, сидящих около кинотеатра в торговом центре Дубая. На заднем плане видна реклама фильма, выпущенного в Дубае 13 мая.

Как отмечает издание, в случае подтверждения личности, это станет первым за три года снимком арабской принцессы на публике. При этом появление фотографий нельзя назвать случайностью: в феврале 2021 года в распоряжении «Би-би-си» оказалась видеозапись, на которой Латифа рассказывает о своем положении. По ее словам, ее против воли держат взаперти на вилле с зарешеченными окнами и она опасается за свою жизнь. Кроме того, как заявил правозащитник Дэвид Хэй, один из руководителей международной кампании «Освободить Латифу», публикация фотографий также связана с другими важными событиями вокруг ситуации с Латифой. О каких именно событиях речь не уточняется.

В 2018 году дочь эмира Дубая предприняла попытку вырваться из-под контроля отца. Девушка села на яхту, чтобы переплыть Индийский океан, однако побег закончился неудачно: в результате совместного рейда спецслужб Индии и ОАЭ силовики вернули ее в Дубай. Латифа и ее правозащитники утверждают, что с тех пор принцессу держат взаперти по приказу правителя Дубая. Сам шейх и власти ОАЭ отвергают эти обвинения.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Princess Latifa: new Instagram image appears to show Dubai ruler’s daughter
Подруга исчезнувшей дочери правителя Дубая обратилась к Елизавете II
Семья правителя Дубая объяснила исчезновение дочери